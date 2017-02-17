Evlilik Programlarına 11,2 Milyon Lira Ceza Verildi!

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17.02.2017 13:09
Evlilik Programlarına 11,2 Milyon Lira Ceza Verildi!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikâyet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza verdi.

AA’nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015’te 7 bin 297, 2016’da ise 94 bin 792 şikâyet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na da çok sayıda şikâyet ulaştı.

Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat’taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, Star TV’de yayımlanan “Zühal Topal’la” ve Show TV’deki “Evleneceksen Gel” adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK’ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, Star TV’deki “Zühal Topal’la” ve Show TV’de “Evleneceksen Gel” adlı evlilik programları en fazla şikâyet edilenler arasında yer aldı.

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