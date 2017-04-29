Evlilik Programları Yasaklandı mı Yasaklanmadı mı?

OHAL kapsamında yayımlanan 2 yeni KHK yürürlüğe girdi. Yeni KHK'larla birlikte televizyonlardaki arkadaşlık programları yasaklandı.

Yayımlanan yeni KHK ile evlenme programlarının değil, radyo ve televizyonlardaki "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden "arkadaşlık programlarının" yasaklandığı anlaşıldı.