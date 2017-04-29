Evlilik Programları Yasaklandı

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile radyo ve televizyonlarda yayımlanan evlilik ve arkadaşlık programları yasaklandı.

KHK’nın 60. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez.

Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tâbi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”

Sıkça tartışma konusu olan evlilik programları, Meclis’te kurulan bir komisyonla incelemeye alınmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, 16 Mart’ta evlilik programlarıyla ilgili “Cumhurbaşkanlığına ve başbakanlığa bu şikâyetler geliyor. Böyle bir çalışma yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir KHK düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz. Çalışmalar son noktadadır.” demişti.

RTÜK, sıkça bu programlara ağır cezalar vermiş, kanalların reklam gelirleri üzerinden yaptırımlar uygulamıştı.

Kaynak: Resmî Gazete, Al Jazeera