Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!

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09.01.2017 07:53
Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!
Selahaddin E. Çakırgil’in Anayasa Değişikliği ile ilgili yorumu:

Hâlâ aynı tartışma.. Anayasa değişikliğinin, Tayyib Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamak için yapılmak istendiği ileri sürülüyor.

Bu, konuyu şahsîliğe ve basite indirgemek olmuyor mu?

Asıl hedef, askerî ve yüksek bürokrasinin oligarşik tahakkümünü kırmak ve tekrar dönmesine engel olmak için, halkın kendi başkanını kendi iradesiyle seçmesi ve ona göre de yetkilerle donatılmasıdır, her kim seçilirse seçilsin..

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