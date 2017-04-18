“Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü

Tarihi referandumda en anlamlı destek Doğu, Güneydoğu ve yurtdışından geldi. Kürt seçmenler, PKK tehdidine, gurbetçiler ise tüm ırkçı baskılara inat Türkiye’nin yanında olduğunu dünyaya haykırdı.

Yeni Şafak gazetesinde Şerife Güzel imzası taşıyan haber-analiz şöyle:

Terör ve Faşizme Başkaldırı

Refeandum sonuçları, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt seçmenin terör örgütü PKK ve onun uzantılarından kopup, Türkiye’yle birlikte hareket ettiğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri oldu. Kürt seçmen, PKK’nın çukur ve barikat terörüne karşı bölgede düzenlenen operasyonlara verdiği desteği, sandıkta da gösterdi. Şırnak, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin’deki referandum desteği, AK Parti’nin 1 Kasım’da aldığı oylara ve 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindekinden de yüksek seviyelere çıktı. MHP’ye destek verebilecek Türk seçmenin de yer aldığı Ağrı, Kars Iğdır’da da belirgin bir artış söz konusu. Ağrı’da 1 Kasım’da AK Parti yüzde 27 oy alırken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan destek yüzde 36 olmuştu, 16 Nisan referandumunda ise bu oran yüzde 43’e yükseldi. Aynı şekilde Kars’ta, 1 Kasım’da AK Parti yüzde 35 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 42 oy veren Kars’ta 16 Nisan referandumunda destek yüzde 51’e çıktı. Iğdır’da ise 1 Kasım’da AK Parti yüzde 30 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 26 destek veren Iğdır’ın 16 Nisan’a desteği yüzde 34 oldu.

HDP’NİN KALESİ YIKILDI

Batman’da, 1 Kasım’da AK Parti yüzde 28 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 38 destek veren Batman, bu oranı 16 Nisan’da yüzde 36’ya artırdı. AK Parti’nin çok güçlü olduğu bölge illerinden Bingöl’de de, 1 Kasım’daki yüzde 64’lük oy oranı 16 Nisan’da 72’ye yükseldi. Yine AK Parti’nin güçlü olduğu bölge illeri arasında öne çıkan Bitlis’te de 1 Kasım’daki yüzde 43’lük oran 16 Nisan’da yüzde 59 oldu. HDP’nin güçlü kalelerinden olan Diyarbakır ise, 1 Kasım’da AK Parti’ye verdiği yüzde 21’lik desteğin üzerine 10 puan daha koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 33 destek veren Diyarbakır, 16 Nisan’da yüzde 32’lik oranla durumunu korudu.

HAKKARİ İKİYE KATLADI

AK Parti’nin oy oranın en düşük olduğu illerden Hakkâri’de de dikkati çeken bir yükselme görüldü. AK Parti’nin, 1 Kasım’da yüzde 12 oy aldığı Hakkari’den, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 16 destek çıkmıştı. 16 Nisan referandumunda ise bu oran ikiye katlanarak yüzde 32’ye yükseldi. Aynı şekilde HDP’nin önde gelen desteği bulduğu şehirlerden Şırnak’ta da, AK Parti’nin yüzde 11 olan 1 Kasım seçimlerindeki oy oranı, Cumhurbaşkanlığı yüzde 15, referandumda ise yüzde 28’e çıktı. Mardin de yine aynı şekilde, AK Parti’ye 1 Kasım’daki yüzde 28 olan destek durumunu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 36 ile ortaya koymuştu. 16 Nisan’da ise bu oran yüzde 41’i gördü.

ŞANLIURFA SÜRÜKLEDİ

Terör operasyonları ve yeniden yapılanma ile bölgede değişen hava, Şanlıurfa’nın sürükleyici rolüyle de kendini öne çıkarttı. Bugüne kadar AK Parti’ye verdiği destekle bilinen Şanlıurfa’da tarihin en yüksek oylarından biri alındı. 1 Kasım’da AK Parti’nin yüzde 64 oy aldığı Şanlıurfa’da, bu oran Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 68, 16 Nisan’da ise yüzde 70’e yükseldi.

Tutuklu FETÖ’cüler hiç şaşırtmadı

Çoğunlukta FETÖ sanıklarının bulunduğu Silivri Cezaevi’nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837’si, Sincan Cezaevi’nde ise 6 bin 837 oydan 5 bin 710’u beklenildiği gibi ‘hayır’ çıktı.

AK Parti ‘harita’yı masaya yatırıyor

Ankara ve İstanbul’un ‘Hayır’ cephesinde yer alması dikkati çekse de rakamlar aslında AK Parti’nin, bu illerde oylarını koruduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, MHP’nin bu illerde katkısının olup olmadığı tartışmasına yol açtı. AK Parti, hem Ankara, hem de İstanbul’da 1 Kasım seçimlerinde de aynı oyu almıştı. Ancak 16 Nisan’da yüzde 50 barajının altında kalmasıyla bu iller “hayır” cephesinde yer almış oldu.

İLK DEĞERLENDİRME

AK Parti Genel Merkezi’nde referandum sonuçlarına yönelik ilk değerlendirme, önceki gece Başbakan Yıldırım’ın da katılımıyla yapıldı. Yıldırım, yakın kurmaylarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar sonuçları değerlendirdi. 51.4’lük sonuç, referandumda kazanan tarafın AK Parti olduğunu ortaya koymasına rağmen temkinli değerlendirilmesi gereken bir tablo olarak değerlendirildi. Referandum sonuçlarını tüm detaylarıyla masaya yatıracak olan AK Parti kurmayları, bu sonuçta etkili olan noktalarla ilgili ayrıca değerlendirmeler yapacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’nın ‘Hayır’ haritasında yerini alması, AK Partililer’in üzerinde duracakları önemli noktalardan olacak.

OY ORANINI KORUDU

İstanbul’da alınan 48.6’lık ‘Evet’ desteği, haritada megakentin ‘Hayır’ cephesinde yer almasına yol açtı. 1 Kasım’da İstanbul’da aldığı oy yüzde 48.7 olan AK Parti, bölgesel değişimlerle beraber kentin bütünü açısından oyunu korumuş görünüyor. Ancak referandumda yüzde 50 barajının altında kalınmış olmasından dolayı haritadaki yeri değişti. Aynı şekilde Ankara’da 1 Kasım’da da 48.8 oy alan AK Parti, şimdi de aynı orana sahip.

‘Evet’ tamam sıra uyumda

Adalet Bakanlığı, halk oylamasında “Evet” oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başladı. 7 kanunda yer alan 144 maddede değişiklik yapılacak. Öncelikli olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu yer alıyor. Anayasa değişikliğine uyum sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda 7, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda 9, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nda 10, Siyasi Partiler Kanunu’nda 11, HSYK Kanunu’nda 30, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nda 27 ve Askeri Ceza Kanunu’nda 50 maddede değişiklik zorunluluğu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üye olması için, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 4. Maddesindeki “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” hükmünün kanundan çıkartılması gerekiyor.

Muş yüzde 50’yi aştı

Muş, AK Parti’ye 1 Kasım’da yüzde 34, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 35 destek vermişti. 16 Nisan’da ise yüzde 50 barajını aştı. Siirt’te de, 1 Kasım’da AK Parti’ye yüzde 36, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 42 oranında oy çıkmıştı. Bu oy oranı referandumda yüzde 47’ye yükseldi, HDP’nin kazandığı belediyelerden biri olan Van’da da, AK Parti 1 Kasım’da yüzde 30 destek bulabilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 42 olan destek, 16 Nisan da oranı korudu.

İstanbul’da Sultanbeyli Ankara’da Çamlıdere

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halk oylamasında İstanbul’da Sultanbeyli yüzde 70,50, Ankara’da ise 84,42 ile Çamlıdere en fazla ‘Evet’ oyu veren ilçeler oldu. İstanbul’da Sultanbeyli’yi ikinci sırada Arnavutköy takip etti. İlçedeki seçmenlerin yüzde 66,67’si yeni Türkiye için ‘Evet’ dedi.