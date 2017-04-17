“'Evet’ Çıkarsa Şirketi Kapatırız” Diyen AKAM Kapandı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, şirketini söz verdiği gibi kapatacağını açıkladı.

“Referandumda ‘hayır’ çıkmazsa şirketi kapatırız” diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından açıklama yaptı.

Özkiraz, Twitter’dan bulunduğu paylaşımda, "Şaibeli de olsa YSK RESMİ OLARAK EVET dedi. Bahane yok ama yok ancak yok. Avrasya Araştırma kapandı başka bir isimle de açılmayacak." dedi.

Kaynak: Cumhuriyet