Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi, İtimad-i Milli Partisi'ndeki genel başkanlık görevinden ayrıldı.
İtimad-i Milli Partisi'nin internet sitesinde (etemadmelli.com) yayınlanan Kerrubi'nin istifa mektubunda, "Kanun dışı bir şekilde 2011 yılında başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan ev hapsinde olmam sebebiyle partinin genel başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, parti üyelerinin çalışmalarını teşvik eden reformist muhalif lider Kerrubi mektubunda, parti içinde meydana gelen ihtilaflara son verilmesini ve partinin yapısını koruma kaydıyla "reformist" diğer partilerle işbirliği yapma çağrısında bulundu.
İran'daki reformist partilerden İtimad-i Milli Partisi, muhafazakar lider Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı olduğu 2005 yılındaki seçimler sonrası Kerrubi tarafından kuruldu. 2009 yılında Kerrubi'nin de aday olduğu ve Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığının iddia edilmesinden sonra çıkan olaylarda göstericilere yönelik yapılan işkence ve tecavüz olaylarını ifşa etmesi sonrası parti ve partiye bağlı İtimad-i Milli Gazetesi kapatıldı. Parti daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve geldiği 2013'te faaliyetlerine yeniden başladı.
Seçimlerden sonra çıkan olayları yönlendirmekle suçlanan Kerrubi ile diğer cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.
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