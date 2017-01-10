Euro 4 Lirayı Aştı

»Ana Sayfa»Ekonomi
10.01.2017 10:48
Euro 4 Lirayı Aştı
Dolar ve euro, Türk lirası karşısındaki yükselişlerini bugün de sürdürüyor. Euro 4 lirayı aşarken, dolar da 3,77 TL'nin üzerine çıktı.

Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dün 3,9471 seviyesine kadar çıkan euro, bugün 4 lirayı gördü.

Haftanın ilk gününe 3,64 seviyelerinden başlayan dolar da dünkü yükselişini sürdürerek 3,7729’a kadar çıktı.

Dolarla birlikte altının onsu da değer kazanınca gram altın fiyatı da yüzde 2'ye yakın yükselerek 143 TL'yi geçti.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • THY'den Kimse İşini Kaybetmeyecek Sözü04 Ocak 2017 Çarşamba 23:34
  • Türkiye’de 2016’da 15 Milyon Telefon Satıldı04 Ocak 2017 Çarşamba 21:38
  • Memur ve Emeklilerin Zamlı Maaşları Belli Oldu03 Ocak 2017 Salı 14:27
  • Sigara Cezasına Zam03 Ocak 2017 Salı 11:15
  •  2016 Enflasyonu Beklenenin Üstünde03 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Avrasya Tüneli'nde Yeni Geçiş Ücretleri Belli Oldu03 Ocak 2017 Salı 01:05
  • SGK'nın 'Muayene Katkı Payı' Zammına Tepki!02 Ocak 2017 Pazartesi 21:41
  • Otoyol ve Boğaz Köprülerine Zam01 Ocak 2017 Pazar 01:17
  • Trafikte Uygulanacak Ceza Oranları Yüzde 3.83 Oranında Zamlandı31 Aralık 2016 Cumartesi 11:57
  • Emekliye Promosyon: En Az 300 Lira30 Aralık 2016 Cuma 19:39
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye
    Suriye
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim