Euro 4 Lirayı Aştı

Dolar ve euro, Türk lirası karşısındaki yükselişlerini bugün de sürdürüyor. Euro 4 lirayı aşarken, dolar da 3,77 TL'nin üzerine çıktı.

Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dün 3,9471 seviyesine kadar çıkan euro, bugün 4 lirayı gördü. Haftanın ilk gününe 3,64 seviyelerinden başlayan dolar da dünkü yükselişini sürdürerek 3,7729’a kadar çıktı. Dolarla birlikte altının onsu da değer kazanınca gram altın fiyatı da yüzde 2'ye yakın yükselerek 143 TL'yi geçti.