Etyen Mahçupyan da Sosyal Medyaya Aşırı Güvenin Kurbanı Oldu!

Hemen her gün sosyal medyada dolaşıma sokulan sözleri, ‘bilgi’ ve ‘haber’leri gerçek sanan pek çok kişinin düştüğü zor duruma şahit oluyoruz. Gerçek kabul edilip üzerine yorumlar, hükümler bina edilen bu tür ifadeler çoğu kez yalan yanlış pek çok iddianın yaygınlaşmasına, dolayısıyla gerçek ile yalanın birbirine karışmasına yol açıyor. Zaman zaman da bu ifadeleri, verileri baz alıp söz söyleyen, değerlendirme yapanları zor duruma sokabiliyor.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu tür ‘bilgiler’ son olarak Etyen Mahçupyan’ı da zor duruma düşürdü. Karar gazetesinde bugün yayınlanan "Medeniyet Çıtasının Neresindeyiz" başlıklı köşe yazısında Mahçupyan, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e ait olduğu iddia edilen sözleri yorumladı.

İddiaya göre Türkiye’nin dış politikasını eleştiri sadedinde İsveç başbakanı şunları söylemişti: "Erdoğan ile söz düellosuna girmek gibi bir niyetim yok. Zira karşı karşıya olduğumuz şey örgütlü bir cehalet ve ben bununla baş edebilecek alt-kültürel bir donanıma sahip değilim. Açıkçası Avrupa olarak son 70 yıldır böyle bir olgu ile karşılaşmamıştık."

Bu sözlerin yorumunda Mahçupyan, "İsveç Başbakanı’na ‘milli’ bir tepki gösterebiliriz; ancak nasıl göründüğümüz ve algılandığımıza ilişkin açık sözlü davrandığını da teslim etmeliyiz… Türkiye o tahakküm kabuğunu AK Parti sayesinde yırttı, ama maalesef şimdi daha evrensel bir medeniyet çıtasının altında kalma ihtimali ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Lövfen'e ait olduğu ileri sürülen açıklama, 10 Ağustos 2017'de sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma sokulmuştu. Bahsi geçen "eleştiri"lerin kaynağı olarak gösterilen Svenska Dagbladet isimli gazeteye verilen röportajda ise, alıntılanan ifadelerin yer almadığı görülmüştü. Sosyal Demokrat Partisi yetkililerince yapılan açıklamalarda, söz konusu ifadelerin "uydurulduğu" belirtilmişti.

İsveç Başbakanına atfedilen sözleri, doğruluğunu araştırmadan yorumuna kaynak olarak zikretmesinin Etyen Mahçupyan’ı zor duruma düşürdüğü kesin.