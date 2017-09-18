Etiyopya’daki Çatışmalar 55 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Etiyopya’nın Oromo eyaletindeki sözcüsü Addisu Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oromo ve Somali eyaletinin sınırındaki çatışmalar nedeniyle Somali eyaletinde yaşayan 55 binden fazla Oromolunun evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Arega, sadece bir yıl içerisinde kendilerine yönelik saldırılardan korktukları için 5 farklı bölgeden 400 binden fazla Oromolunun yer değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, bugün iki eyaletin yöneticileri söz konusu sorunu görüşmek için federal hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Oromo eyaletinin başkanı Lemma Megersa, toplantıda mevcut çatışmaların bireysel meseleler nedeniyle çıktığını, daha önce yaşanan arazi anlaşmazlığıyla ilgili olmadığını kaydetti.

Somali eyaletinin başkanı Abdi Muhammed Ömer ise çatışmalardaki tavrın her iki halkın kültürüne de ters olduğunu ifade etti.