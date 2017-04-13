Etiyopya’da Acil Gıda Yardımına Yönelik İhtiyaç Artabilir
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısının gelecek aylarda artabileceği bildirildi.
Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yürütülen araştırmaya göre, ülkede ikinci hasat mevsiminde çok az yağış bekleniyor.
AA’da yer alan habere göre, hâlihazırda ülkenin doğu ve batısındaki 364 bölgede 5,6 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, yağış miktarındaki bu düşüş nedeniyle gıda yardımına ihtiyacı olan kişilerin sayısında artış olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
“1 Milyar Dolarlık Talep Büyük Oranda Karşılanmadı”
Ayrıca raporda, gelecek aylarda ülkede salgın hastalıkların ortaya çıkmasıyla 4,4 milyon kişinin tıbbî müdahaleye ihtiyaç duymasından endişe edildiği aktarıldı.
Bu arada, Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa, yaptığı açıklamada ülkenin acil durumlara müdahale etmek için 1 milyar dolarlık talepte bulunduğunu ancak bu rakamın büyük oranda karşılanmadığını dile getirdi.
Etiyopya son 48 yılın en kötüsü olarak anılan kuraklıktan en çok etkilenen Doğu Afrika ülkelerinden birisi olarak biliniyor.
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