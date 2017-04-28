“Etiyopya’da 7,7 Milyon Kişi Gıda Yardımına Muhtaç”

Etiyopya’nın resmî haber ajansı ENA’ya açıklamalarda bulunan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Sözcüsü Abebe Zewdie, Oromo, Amhara ile Güney Ulusları ve Halkları eyaletlerinin bazı bölgelerinde ciddi su kıtlığı yaşandığını, hasatlarda düşüş olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, acil olarak 432 bin ton gıdaya ihtiyaç olduğunu belirten Zewdie, yardıma muhtaç kişi sayısının ise 5,6 milyondan 7,7 milyona yükseldiğini duyurdu.

Önceki haftalarda Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ile ortak açıklama yapan komisyon, ülkede ikinci hasat mevsiminde çok az yağış beklendiğini belirterek, gelecek aylarda ülkede salgın hastalıkların ortaya çıkmasından korkulduğunu kaydetmişti. Ayrıca, bu sebeple 4,4 milyon kişinin ise tıbbî müdahaleye ihtiyaç duymasından endişe edildiği aktarılmıştı.

Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa da yaptığı açıklamada, ülkenin acil durumlara müdahale etmek için 1 milyar dolarlık talepte bulunduğunu ancak bu miktarın büyük oranda karşılanmadığını dile getirmişti.