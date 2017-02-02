Etiyopya'da 11 Bin Tutuklu Serbest

»Ana Sayfa»Etiyopya
02.02.2017 16:20
Etiyopya'da 11 Bin Tutuklu Serbest
Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) süresince gözaltına alınan 11 binden fazla kişi serbest bırakılacak.

Savunma Bakanı Siraj Fegessa, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan 11 bin 352 kişinin bugün serbest bırakılacağını söyledi.

Ülkedeki OHAL çerçevesinde gözaltına alınan bu kişilere 20 günlük "ıslah eğitimi" verileceğini dile getiren Fegessa, serbest bırakılan memurların da işlerine geri dönebileceğini kaydetti.

Hükümet geçen ay da 9 bin 800 kişiyi serbest bırakmıştı.

Ülkede artan şiddet olayları ve protestolar üzerine 8 Ekim'de 6 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

 

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