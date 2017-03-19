ETA  Nisan’a Kadar Bütün Silahlarını Teslim Edecek

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19.03.2017 00:35
ETA  Nisan’a Kadar Bütün Silahlarını Teslim Edecek
İspanya'daki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA), tamamen silahsızlanma kararı aldı.

1959 yılında kurulan ETA, 8 Nisan'da tamamen silahsızlanacağını duyurdu. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre ETA, bu tarihe kadar bütün silahlarını teslim edecek.

Silahlı mücadeleyi 2011'de bıraktığını duyuran örgütün kararını, Txetx Etcheverry duyurdu.

Bask bölgesinin bağımsızlığını destekleyen Etcheverry, "ETA, silahsızlanma ve bütün cephanelerin teslimi için bize sorumluluk verdi. 8 Nisan akşamına kadar elindeki bütün silahları teslim edecek" diye konuştu.

Öte yandan, İspanya ve Fransa yetkilileri, ateşkesin ilan edildiği 2011 yılından bu yana örgütün silahsızlandırılması aşamasında yer almayı reddetmişti.

İki ülke tarafından gerekçe olarak da, ETA'nın silahsızlandırılmayı “tutuklu olan ve olmayan militanlarının geleceğiyle ilişkilendirmesi” gösteriliyordu. Fransa ve İspanya hükümetleri, ETA'nın hiçbir koşul öne sürmeksizin silahsızlanmasını talep ediyordu.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoidotar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "ETA'nın yapması gereken tamamen çözülmek ve ortadan kaybolmak. Silahsızlanmak için vakti vardı ve karşılığında bir şey alamayacağını biliyor" ifadelerinde bulundu.

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