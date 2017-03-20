Et-Temimi'nin ABD’ye Teslim Edilmemesi Kararı Onandı

Ürdün Temyiz Mahkemesi, Amman'daki İstinaf Mahkemesi'nin Ahlam Et-Temimi'nin Amerika'ya teslim edilmemesi kararını onadı.

Temyiz Mahkemesi bu kararı Yargıç Muhammed İbrahim başkanlığında bugün (20 Mart Pazartesi) yaptığı oturumda aldı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra, 28 Mart 1995'te Amerika ve Ürdün'ün suçluların değişimi anlaşması imzaladığını fakat Ürdün Millet Meclisi'nin anlaşmayı onaylamadığı için anlaşmanın anayasal süreci tamamlamadığını ve yürürlükte olmadığını bildirdi.

Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin anlaşma yürürlükte olmadığı için Et-Temimi'yi teslim etmeme kararını onadığı belirtildi.

Ürdün yargısından bir kaynak, 6 Eylül 2016 tarihli davada, Amman Sulh Ceza Mahkemesi yargıcının Ahlam Et-Temimi'nin teslimiyle ilgili bir talep aldığını ve teslim şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Et-Temimi'nin Amerika'ya teslim edilmemesine karar verdiğini ifade etti.

FİEM