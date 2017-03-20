Et-Temimi'nin ABD’ye Teslim Edilmemesi Kararı Onandı

»Ana Sayfa»Ürdün
20.03.2017 23:28
Et-Temimi'nin ABD’ye Teslim Edilmemesi Kararı Onandı
Ürdün Temyiz Mahkemesi, Amman'daki İstinaf Mahkemesi'nin Ahlam Et-Temimi'nin Amerika'ya teslim edilmemesi kararını onadı.

Temyiz Mahkemesi bu kararı Yargıç Muhammed İbrahim başkanlığında bugün (20 Mart Pazartesi) yaptığı oturumda aldı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra, 28 Mart 1995'te Amerika ve Ürdün'ün suçluların değişimi anlaşması imzaladığını fakat Ürdün Millet Meclisi'nin anlaşmayı onaylamadığı için anlaşmanın anayasal süreci tamamlamadığını ve yürürlükte olmadığını bildirdi.

Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin anlaşma yürürlükte olmadığı için Et-Temimi'yi teslim etmeme kararını onadığı belirtildi.

Ürdün yargısından bir kaynak, 6 Eylül 2016 tarihli davada, Amman Sulh Ceza Mahkemesi yargıcının Ahlam Et-Temimi'nin teslimiyle ilgili bir talep aldığını ve teslim şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Et-Temimi'nin Amerika'ya teslim edilmemesine karar verdiğini ifade etti.

FİEM

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ürdün'de Askeri Üstte ABD'li Askerlerle Çatışma: 3 Ölü04 Kasım 2016 Cuma 22:01
  • Ürdün İhvanı’nda Bölünme27 Ekim 2016 Perşembe 18:46
  • Arap Birliği Zirvesine Ürdün Başkanlık Edecek25 Ekim 2016 Salı 07:25
  • Ürdün FETÖ ile Bağlantılı Okulu Kapattı14 Ekim 2016 Cuma 12:22
  • İhvan'ın Ürdün'de Kapatılan Dört Ofisinden Biri Yeniden Açılıyor12 Ekim 2016 Çarşamba 15:59
  • Ürdün İhvanı'ndan 11 Eylül Yasasına Tepki08 Ekim 2016 Cumartesi 17:38
  • Ürdün'de İşgal Rejimiyle Yapılan Doğalgaz Anlaşması Protesto Edildi03 Ekim 2016 Pazartesi 20:57
  • Ürdün İhvanı Mecliste En Büyük Grubu Oluşturuyor!24 Eylül 2016 Cumartesi 15:47
  • Seçime Giren Ürdün İhvanı Meclise 13 Vekil Soktu23 Eylül 2016 Cuma 01:24
  • Ürdün İhvanı 9 Yıl Aradan Sonra Seçimlerde20 Eylül 2016 Salı 21:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim