“Et Fiyatlarındaki Oynaklığı Gidermiş Durumdayız”

»Ana Sayfa»Ekonomi
18.02.2017 09:35
“Et Fiyatlarındaki Oynaklığı Gidermiş Durumdayız”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kırmızı et fiyatlarına ilişkin, “Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu tarafından küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması amacıyla Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

AA’da yer alan habere göre, burada bir konuşma yapan Tüfenkci, Türkiye olarak yeni bir Milli Tarım Politikası oluşturma adına yol haritası ortaya koyduklarını söyledi.

Et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili de bazı tedbirlerin alındığını hatırlatan Bülent Tüfenkci, “Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız. En azından stabil hâle getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğumuz politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz.” diye konuştu.

Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeter bir konuma gelmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çöpten 400 Bin Konutun Elektriği Çıkıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 18:29
  • Bir Yabancı Gazetecinin Bir Yıllık Kanaat Deneyimi12 Şubat 2017 Pazar 19:23
  • “Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunu Çözülebilir mi?”10 Şubat 2017 Cuma 22:21
  • İşçi Alan Firmaya 666 Lira Devlet Desteği10 Şubat 2017 Cuma 09:21
  • Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!08 Şubat 2017 Çarşamba 16:05
  • Serbest Bölgeler Tasarısı Genel Kurulda07 Şubat 2017 Salı 21:21
  • Putin'den Türk Akımı Projesi Anlaşmasına Onay07 Şubat 2017 Salı 20:27
  • "Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”06 Şubat 2017 Pazartesi 21:18
  • Milyoner Sayısı 2016’da Yaklaşık 16 Bin Kişi Arttı!06 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na Devredildi06 Şubat 2017 Pazartesi 10:25
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim