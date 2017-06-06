Eşref Gani Taliban'a Zeytin Dalı Uzattı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 23 ülkenin katılımıyla Uluslararası ''Kabil Süreci'' konferansı düzenlendi.

Başta ABD, Türkiye, İran ve Pakistan olmak üzere 23 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferans, Kabil'deki son saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afgan hükümetinin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Dünyada terör faaliyetlerinin arttığını hatırlatan Gani, bu konuda teröre karşı küresel mücadelenin yetersiz olduğunu belirtti.

Taliban'a da seslenen Gani, ''Taliban, hükümet ile barış görüşmeleri yapmak istiyorsa onların ofis açmasına izin vereceğiz. Bu da Taliban'ın son şansı olacak." dedi.