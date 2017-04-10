Esnafın Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor

»Ana Sayfa»Ekonomi
10.04.2017 11:00
Esnafın Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor
Başbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarına yapılandırma geleceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım, 2016 Haziran sonrasında işleri kötüye giden esnaf için sigorta pirimi ve vergi borçlarının Meclis açıldıktan sonra yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

 

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