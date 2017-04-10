Esnafın Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor
Başbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarına yapılandırma geleceğini açıkladı.
Başbakan Yıldırım, 2016 Haziran sonrasında işleri kötüye giden esnaf için sigorta pirimi ve vergi borçlarının Meclis açıldıktan sonra yeniden yapılandırılacağını açıkladı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esnafın Vergi Borçlarına Yapılandırma GeliyorBaşbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarına yapılandırma geleceğini açıkladı.
Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?Köprü ve otoyolların yapımı ve geçiş ücretleri ile ilgili tartışmalara dair neredeyse hiç konuşmayan hükümet yeni bir zam hazırlığında mı?
Mart Ayında En Çok Mandalinanın Fiyatı Arttı!Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı, yüzde 27,53 ile mandalinada oldu.
Mart Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu.
İhracat Yüzde 19 ArttıTürkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Mart’ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “İnsanlar Yerde Can Çekişerek Yavaş Yavaş Öldü”
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- İzmir’de AK Parti’li Kadınlara Çirkin Saldırı!
- ABD’li Yetkili: ÖSO Desteklenmeli, Uçuşa Yasak Güvenli Bölge Oluşturulmalı
- Sivas Özgür-Der'de "Yaratılış" Konusu Konuşuldu
- Oslo’da Bulunan Bomba Düzeneği Etkisiz Hâle Getirildi
- Esed İçin Yolun Sonu mu?
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
- 'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz
- “İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”
- Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!
- Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
- İstanbul Trafiğine Süper Lig Zulmü: Birçok Yol Kapalı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim