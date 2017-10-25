Eskişehir'deki FETÖ Davasında 12 Sanığa Hapis Cezası

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ByLock kullanmak" suçlarından yargılanan tutuklu Hasan Akiş, Muhammet Emin Yıldırım ve tutuksuz yargılanan Ali Kılıçaslan, Ali Çiftçi, Ali Doğan, Hatip Köroğlu, Mehmet Coşkun, Mehmet Seçkiner, Mustafa Kaplan, Mustafa Gürcan Çekiç, Rıdvan Çakırgöz, Sami Türk ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

İddia makamının verdiği mütalaanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hasan Akiş'e 9 yıl, Muhammet Emin Yıldırım'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Kılıçaslan, Mehmet Seçkiner, Mustafa Gürcan Çekiç, Rıdvan Çakırgöz ve Sami Türk'ün 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, Ali Doğan, Mehmet Coşkun, Hatip Köroğlu ve Mustafa Kaplan'a ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan Ali Çiftçi'nin 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına ve denetimli serbestlikle tahliyesine karar veren heyet, tutuklu sanıklardan Muhammet Emin Yıldırım'ın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.