Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Eskişehir’de Fetih el Şam örgütü üyesi olma iddiasıyla gözaltına alınanların hepsi serbest bırakıldı

Eskişehir’de Fetih el Şam Cephesi üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri geçen pazar, kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 9 kişi gözaltına alınmıştı. Anadolu ajansı bu gözatıları “Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada Fethullah Gülen’e ait kitap bulundu” vurgusuyla öne çıkarmıştı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan 9 kişi savcılık ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Rıdvan Kaya’nın söz konusu olay üzerine yazmış olduğu yazı:

Ayıp, Günah ve de Hukuksuz!