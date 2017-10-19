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  4. Eskişehir'de 4 Kişi ByLock Gerekçesiyle Tutuklandı
Eskişehir'de 4 Kişi ByLock Gerekçesiyle Tutuklandı

Eskişehir'de 4 Kişi ByLock Gerekçesiyle Tutuklandı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

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Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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