Eski Siyonist Bakan: Katar Hariç Sünni Araplarla Aynı Gemideyiz

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

Kudüs'teki Ben-Zvi Enstitüsü'nde 1967 savaşının 50. yıldönümünün kutlandığı bir konferansta konuşan Ya’alon, İsrail Devleti için varoluşsal tehdidin İsrail’i ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Arap koalisyonu olduğunu belirtirken Altı Gün Savaşı’na atıfta bulunarak (1967) “Altı Gün Savaşı'nda Yahudi devletini yok etmek için koalisyon kuran Araplar bugün bizimle aynı gemide buluyorlar” dedi.

Ya’alon Katar’a uygulanan ambargolardan duyduğu memnuniyeti “Katar'ın dışındaki Sünni Arap ülkeleri bizimle aynı gemide, çünkü nükleer bir İran’ı hepimize karşı öncül bir tehdit olarak görüyoruz” şeklinde belirtti.

“Arap Ülkeleri İsrail’i Fethedemez”

“Arap ülkeleri artık İsrail Devletini fethedemezler. Bugün karşılaştığımız tehditler, İran'ın nükleer tehdidi alışıldığı gibi değil ve İran'ın nükleer tehdidi ve füzelerinin İsrail topraklarında patlaması gibi ihtimaller var” diyen ve Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile olan ilişkilerini kesme kararını yorumlayan Ya'alon, Middle East Monitör'de yer alan habere göre "Bugün, Arap devletlerinin İran’la olan ilişkileri sebebiyle ve terörü destekleyip kışkırtması nedeniyle Katar'a ne yaptıklarını görüyoruz, onu hem haydut devlet olarak suçluyorlar” dedi.