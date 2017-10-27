Eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'e Müebbet Hapis

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, 2'si ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Sahil Güvenlik Komutanı tümamiral Hakan Üstem'e müebbet hapis cezası verilmesi, sanıklardan 3'ünün de beraati kararlaştırıldı.

Üstem'e müebbet hapis

Son sözlerinde mahkeme heyetine yönelik tehditkar konuşma yapan Abdülkadir Akcan ve duruşmayı uzatmaya yönelik tavır sergileyen eski Sahil Güvenlik Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yarayan'a silahla ateş etmesinden dolayı ayrıca 4,5 yıl daha ceza verilmesine hükmetti.

Heyet, eski Sahil Güvenlik Komutanı Üstem ile eski Cari Harekat ve Arama Kurtarma Daire Başkanı yarbay Mustafa Şaban Gümüşiğne, emir subayı binbaşı Burhan Gülnar, Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Sekteri yarbay İsa Aydın, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Subay Atama Danışma Subayı yüzbaşı Temur Yılmaz, Personel Başkanlığı Personel Tevil Şube Müdürü binbaşı Mehmet Yılmaz, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığında görevli binbaşı Güray Demir, Strateji ve Prensip Subayı binbaşı Muammer Köse, Personel Plan Şube Müdürü Vekili binbaşı Erkan Şirin, Tatbikat Şube Müdürü binbaşı Ferhat Erel, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı KOM Daire Başkanlığında görevli binbaşı Emir Nazlı, İlk İstihbarata Karşı Koyma Şubesinde görevli yüzbaşı Abdullah Karaca, Personel Planlama Şube Müdürü yüzbaşı Hakan Dişli, Plan ve Prensipler Başkanlığı Kuvvet Plan Daire Başkanı Vekili kurmay binbaşı Fatih Şahin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sezgin Şakrucu, Harekat Merkezi Vardiya Subayı yüzbaşı Ahmet Küçüktamer, Onarım Şube Müdürü binbaşı Mehmet Gümüşay, Harekat Başkanlığında görevli astsubay Hakan Mercan, Harekat ve Arama Kurtarma Merkezinde vardiya astsubayı Mustafa Özek, Personel Başkanlığında görevli astsubay Şahin Zengin, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Devlet Memuru İşlem astsubayı Mustafa Özdemir, Personel Başkanlığı Disiplin Moral astsubayı Samet Sorkulu ile Sicil ve Kıdem İşlem astsubayı Fehmi Tırpancı'nın ise yine aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar er Anıl Ceylan, Zafer Önder Yufkacı ve Alper Hepçaldıranlı'nın ise beraatini kararlaştırdı.

Darbe davalarındaki dördüncü karar

Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi davasında kararın açıklanmasıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin davalarda 4. kararını verdi.

Mahkeme daha önce Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava, Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 eski polisin yargılandığı dava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 26 zanlının yargılandığı davada kararını açıklamıştı.