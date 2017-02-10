Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
10.02.2017 17:16
Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu
Eski Merkez Bankası çalışanlarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Merkez Bankası çalışanlarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Merkez Bankasınca açığa alınan ya da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MEB'den 33 bin 65 Personel İhraç Edildi10 Şubat 2017 Cuma 12:57
  • Seyidoğlu Baklavaları'nın Patronlarına Müebbet Hapis İstemi10 Şubat 2017 Cuma 12:51
  • Darbeci Askerleri Parmak İzleri Ele Verdi08 Şubat 2017 Çarşamba 14:52
  • Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Furkan Özdaban Serbest Bırakıldı07 Şubat 2017 Salı 16:51
  • İTÜ’deki ‘FETÖ’ Soruşturması: 22 Tutuklama07 Şubat 2017 Salı 13:53
  • Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Kişi Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 12:20
  • Özel Kuvvetler Darbe Davası Başladı06 Şubat 2017 Pazartesi 21:50
  • “Silah Bırakın” Talimatına 45 Yıla Kadar Hapis İstemi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:47
  • Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim