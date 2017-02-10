Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu

Eski Merkez Bankası çalışanlarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Merkez Bankası çalışanlarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Merkez Bankasınca açığa alınan ya da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.