Eski Kudüs 4 Gündür İşgalci İsrail Güçlerinin Ablukası Altında

Yarım asırdır İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs şimdi de ablukayla yüzleşiyor.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor. İsrail polisi, şehrin tüm giriş kapılarını tutmuş durumda, bu bölgede ikamet edenler dışında kimseyi içeri sokmuyor.

İsrail polisi tarafından geri çevrilen halk, Mescid-i Aksa'nın kapılarına dahi ulaşamıyor. Dükkanların kapalı olduğu şehirde, her köşe başında çok sayıda İsrail polisi bekliyor.

Surların hemen dışında kalan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi gibi şehri çevreleyen yollar da polis barikatlarıyla kapatılmış durumda. Bu uygulama nedeniyle en tenha günlerinden birini yaşayan Kudüs'te tansiyon de bir hayli yüksek.

Surlardan geçerek Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşabilen az sayıdaki Müslüman ise, İsrail'in kurduğu elektronik metal arama dedektörlerini protesto ederek içeri girmiyor.

Aksa'yı korumakla görevli muhafızların da arasında olduğu Kudüs İslami Vakıflar Dairesi görevlileri de iki kapının girişine yerleştirilen metal arama dedektörlerinden geçerek mescide girmeye karşı çıkanlar arasında yer alıyor.

Namazları Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert bir şekilde müdahale ediyor.

MÜSLÜMAN CEMAAT DIŞARIDA, YAHUDİ YERLEŞİMCİLER İÇERİDE

Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

ULUSLARARASI TOPLUM İLGİSİZ

Öte yandan İsrail tarafından şehrin ne zaman giriş çıkışlara açılacağına dair bir bilgi yok. Uygulamanın ilk derecedeki mağduru Filistinliler, bu hukuksuz uygulamaya uluslararası toplumun sessiz kalmasına tepkili.