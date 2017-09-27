Eski Kaymakamlara FETÖ'den Hapis Cezası
Eski kaymakamlar Orhan Şefik Güldibi ile Mehmet Cengiz Yücedal, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.
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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Mersin'in Tarsus ilçesinin eski kaymakamı Orhan Şefik Güldibi ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin eski kaymakamı Mehmet Cengiz Yücedal ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, Güldibi ile Yücedal'a "FETÖ" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı uzmanı Mehmet Özdemir de FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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