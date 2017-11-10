Eski Katalonya Meclis Başkanı Kefaletle Serbest

Eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü Katalonya Ulusal Asamblesinin (ANC) ödediği 150 bin avroluk kefalet bedelinden sonra tutuklu bulunduğu Madrid'in Alcala Meno cezaevinden çıktı.

Cezaevinden çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Forcadell'in yurt dışına kaçma riskine karşı pasaportuna el konulduğu ve 15 günde bir Barselona'daki bir mahkemeye giderek imza atacağı bildirildi.

Katalonya parlamentosunda 27 Ekim'de kabul edilen tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Başsavcılık tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Forcadell, dün Yüksek Mahkemede verdiği ifadenin ardından 150 bin avro kefalet ödemesi halinde şartlı serbest kalma seçeneğiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ANC, "dayanışma kasası" adıyla başlattığı girişime destek veren Katalanlardan topladığı paralardan Forcadell'in kefaletinin ödendiğini duyurdu. ANC ayrıca Forcadell ile birlikte aynı suçlamalardan ifade veren ve Yüksek Mahkeme hakimi Pablo Llarena tarafından 7 gün içinde 25 biner avro kefalet şartıyla serbest bırakılan eski Katalonya Meclisi Divan Kurulunun 4 üyesinin kefaletlerinin de dayanışma kasasından ödeneceğini açıkladı.

Öte yandan halen tutuklu bulunan eski Katalonya yerel hükümetinin 8 üyesi ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki başkanının serbest bırakılmaları talebiyle yarın Barselona ve Katalonya'nın diğer büyük kentlerinde gösteriler düzenlenecek.