Eski Katalan Lider İspanya'ya Gitmeyecek

İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtti.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Puigdemont Madrid'e gitmeyecek. Belçika'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün." dedi.

Bekaert, şu anda Puigdemont hakkında bir tutuklama emri bulunmadığını belirtti.

İspanya'da iki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükümet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulunun 5 üyesini 2-3 Kasım'de ifade vermek üzere çağırdı.

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükümet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

AA