Eski Jandarma Personeli Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.02.2017 12:14
Eski Jandarma Personeli Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis İstemi
Van’da Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen jandarma personeli D.A.Ç’nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütünün kentteki askerî yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, eski jandarma personeli D.A.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, Gülen örgütünün yapısı ve işleyişi hakkındaki bilgilerin yer aldığı iddianamede, şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi.

D.A.Ç’nin Gülen örgütü ile irtibatı, iltisakı ve aidiyeti olduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edildiği anımsatılan iddianamede, şüphelinin Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Gülen örgütü mensuplarınca 15 Temmuz 2016’da ülke genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni, hükümeti ortadan kaldırmaya, yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs girişiminin, başta vatandaşlar olmak üzere emniyet ve Silahlı Kuvvetler’deki darbe karşıtı kesimlerin mücadelesi sonucu başarısız kılındığı anımsatıldı.

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