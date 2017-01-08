Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti

»Ana Sayfa»İran
08.01.2017 23:12
Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti
Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılan DMTK Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Rafsancani'nin vefatı sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Asıl adı Ekber Haşimi Behremani olan Rafsancani, Kerman eyaletinin Rafsancan ilçesine bağlı Behreman köyünde 25 Ağustos 1934'te dünyaya geldi.

İran devrimi (1979) öncesi Ayetullah Humeyni hareketine katılan Rafsancani, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında etkili rol oynadı. 1989 ile 1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapan Rafsancani, İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyordu. Rafsancani, Humeyni'den sonra İran'daki en güçlü siyasi figür olarak biliniyordu.

İran'da reformcular ile muhafazakarlar arasından köprü görevi gören Rafsancani'nin ölümü ile siyasi dengelerin etkileneceği belirtiliyor. Mayıs ayında yapılması planlanan seçimler öncesi Rafsancani'nin ölümü ile siyasetin nasıl şekilleneceği üzerine bir çok soru işareti belirdi. 

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