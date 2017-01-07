Eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ Tutuklandı

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07.01.2017 16:16
Eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ Tutuklandı
PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Beşiktaş’taki gerçekleştirilen saldırının ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ’ın da bulunduğu 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden 12’sini tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk ederken, 1 kişiyi serbest bıraktı.

Nöbetçi hâkimlik, ifadesini aldığı şüpheliler Cuma Ali Akdağ, Serhat Elma, Gazi Aydemir, Kıyasettin Kurt, Hasan Teymur, Serkan Yılmaz ve Ferhat Yılmaz’ı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutukladı.

Hâkimlik, şüpheliler G.K, C.B, M.İ, R.İ ve K.K.’yı ise adlî kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Aynı konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve İl Başkan Yardımcısı Aysel Güzel’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.

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