Eski Hakim Gündoğdu, Savcı Sarıkaya ve Çimen Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
20.02.2017 18:40
Eski Hakim Gündoğdu, Savcı Sarıkaya ve Çimen Tutuklandı
Mahkemeye çıkan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

FETÖ/PDY’e yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

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