Eski Esirlerden Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosuna Mektup

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri konuyla ilgili verdiği bilgide, eski esirlerin Filistin Yönetimi kararıyla maaşlarının kesilmesi sorununa çözüm noktasında destek vermesi için Türkoğlu’na bir mektup verdiklerini belirtti.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, mektubun Başkonsolos Gürcan Türkoğlu’nun Türkiye’de yapılan başarısız darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Ramallah’taki merkezinde yaptığı basın toplantısında teslim edildiğini ifade etti.

Amerika, İsrail ve bazı Arap devletlerin desteğiyle Gazze’ye karşı daha önce görülmemiş yaptırımlara gideceğini söyleyen Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’deki memurların maaşlarını kıstı, ardından özgürlüğe kavuşan eski esirlerin maaşlarını kesti ve daha sonra da işgal rejiminden Gazze’ye verdiği elektriği kesmesini talep etti.

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