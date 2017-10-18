Eski Eşinden Hizbullah Liderinin Öldürülmesine Destek: O Bir Katildi!

Lübnan asıllı bir Dürzi olan, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hizbullah ile bağlantıları bulunan Samir Kuntar, “direniş ekseninin” önde gelen isimlerinden birisi konumundaydı. Gerçekleştirdiği saldırılar sonrası ismini duyurmuş, 2008’de İsrail tarafından serbest bırakılmasının ardından adeta kahraman ilan edilmişti.

Hizbullah’ın Esed rejimine yardım için Suriye’ye girmesinin ardından ülkede faaliyetlerine devam eden Kuntar, Suriye’de binlerce sivilin öldürülmesinden sorumlu olan Hizbullah saflarında yer alarak direnişçilere karşı yürütülen savaşta aktif rol oynadı.

Kuntar, 2015 yılının 19 Aralık günü İsrail tarafından Şam’daki Caramana’da gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldü. Ölümü oldukça büyük yankı uyandıran Kuntar hakkında eski eşi Kifaye Kayyal, 25 Aralık tarihinde şu ifadeleri kullandı:

“Kuntar ve Hizbullah, Arap toprakları olan Suriye’de İsrail, Siyonist düşmanla veya herhangi bir işgalci ile savaşmak için bulunmuyor. Orada Suriye ve Filistin halklarına karşı savaşmak için bulunuyorlar. Suriye topraklarındaki direnişçilere karşı savaşıyorlar. Katillere saygı gösterilmez. Katiller öldürülmeliler.”

Kuntar ile Kayyal, Kuntar’ın 1985 yılındaki tutuklanışının ardından cezaevinde evlenmişler ve bir süre sonra ayrılmışlar. Kayyal’ın kendisi de Filistin Kurtuluş Örgütü’ndeki faaliyetleri gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmiş.

Kaynak: Mepa News