Eski Emniyet Müdürü, Metin Topuz'la Görüştüğünü Kabul Etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesin'de 3 gün süren duruşma, tutuklu sanık eski polis müdürlerin savunmasının alınmasıyla devam etti.

Tutuklu sanık eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, tüm soruşturma ve tahkikatleri usul ve yasaya uygun olarak yaptıklarını iddia ederek, tahliyesini talep etti.

Çakallı savunmasının son bölümünde, önceki gün, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'la ilgili bazı beyanlarda bulundu.

Sanık Çakallı, Metin Topuz ile tanıştığını ve yüz yüze de görüştüklerini belirterek, bu tanışma görüşmelerinin tamamının iş gereği olduğunu öne sürdü.

Çakallı, Topuz'un FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını, yaşantısı ve hayat tarzının buna uymadığını iddia ederek, kendisinden önceki ve sonraki müdür yardımcılarının da bu şahısla rutin olarak görüştüklerini savundu. Sanık Çakallı, ifadesinde Topuz'un bazı polislerle Amerika'ya neden gittiğini ise bilmediğini söyledi.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulunurken, sanık avukatları da davaya ilişkin taleplerde bulundu.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar eski polis müdürleri Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalander ile Ali Kavlak, Metin Güneş, Polat Kongur, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı ve Said Gök'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Fetullah Gülen ve Mehmet Akif Sakarya hakkındaki yakalama kararının devamına, ByLock kullandığı belirtilen sanıkların, yazışma trafiğinin tespiti için BTK'ya yazı yazılması ve sanıkların avukatları ile olan görüşmenin kısıtlanması yönünde kararlarının ortadan kaldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

AA