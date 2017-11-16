Eski Emniyet Müdürü FETÖ Soruşturmasında Tutuklandı
Ankara’da sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Yüksel Çelik tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına eski Emniyet Müdürü Yüksel Çelik, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yüksel Çelik, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'in tutuklanmasına karar verdi.
AA
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