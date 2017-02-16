Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban Tekrar Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.02.2017 10:14
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban Tekrar Tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı.

 Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi.

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

 

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