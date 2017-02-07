Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Furkan Özdaban Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
07.02.2017 16:51
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Furkan Özdaban Serbest Bırakıldı
​​​​​​​FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albayın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

15 Temmuz girişimi darbe soruşturması kapsamında  gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan  Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.  

Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, FETÖ soruşturması kapsamında 16  Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Jandarma tarafından gözaltına alınmış  ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay  Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer 7  albay Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden  4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış  yasağı konularak serbest bırakıldı.  Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik  görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre  başyaverliğini yapmıştı.

AA

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