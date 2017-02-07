Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi

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07.02.2017 09:15
Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, katıldığı bir panelde “Ordu ile ilişiği kesilen 100’den fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46’sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı.'' dedi.

YPG konusunda Amerika ile ters düşen Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaştığını öne süren Barkey, “Türkiye’nin şu aşamada NATO’dan ayrılmasını mümkün görmüyorum” dedi. Barkey, Türkiye ile NATO arasında Suriye’deki operasyonlar yüzünden gerginlik olduğunu ama kendisine göre asıl sorunun bu olmadığını söyledi.

ABD’YE YAKINLARDI

Barkey, Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100’den fazla generalin Türk ordusundan atılması olduğunu ifade etti. Barkey “Ordu ile ilişiği kesilen 100’den fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46’sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum,” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Akit

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