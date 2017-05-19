Esirlere Destek Gösterilerinde 80’den Fazla Kişi Yaralandı

Filistin Kızılay Teşkilatı yaptığı açıklamada, bugün (19 Mayıs) Cuma namazından sonra Batı Yaka’nın birçok noktasında meydana gelen çatışmalarda onlarca kişinin gerçek mermi ve plastik mermilerle yaralandığını ve yine çok sayıda kişinin de atılan gazlardan boğulma tehlikesi geçirdiğini belirterek, şimdiye kadar en az 42 yaralanma olayını kaydettiklerini, bunlardan 15’inin Nablus’un Beyta beldesinde yaralandığını duyurdu.

Diğer taraftan Gazze’de de dayanışma gösteri ve yürüyüşleri vardı.

Gazze’de Cuma namazından sonra işgal askerlerinin mevzilendikleri sınıra doğru yürüyüşe geçen ve işgal güçlerine yakın yerde toplanan gençlerin üzerine gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba yağdıran işgal güçleri en az 8 kişinin gerçek mermilerle yaralanmasına ve 30’dan fazla gencin de boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldular.

Konuyla ilgili Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine bilgi veren Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudra, şimdiye kadar 8 kişinin gerçek mermilerle yaralandığını ve 30’dan fazla kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiğini tespit ettiklerini belirterek, yaralıların hastanelere kaldırıldıklarını ifade etti.

Siyonist işgal zindanlarında 33 gündür açlık grevi direnişini sürdüren Filistinli esirlere destek için seferberlik ve öfke cumasında bugün (19 Mayıs) işgal güçleriyle temas noktalarında yoğun çatışmalar yaşandı.

Batı Yaka’nın kuzeyinde yer alan Nablus’a bağlı Beyt Decen köyü ve Beyta Beldesinde Cuma namazında sonra yapılan gösterilerde işgal güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri verdiği bilgide, Cuma namazından sonra Beyt Decen’in girişinde işgal güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, işgal güçlerinin daha önce girişleri kapattığını söyledi.

Çıkan çatışmalarda onlarca kişi gazlardan etkilenirken, televizyon şirketlerinin yayınını takip eden bir mühendisin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Ramallah şehrine bağlı köy ve beldelerde Cuma namazından sonra temas noktalarına yürüyen Filistinlileri durdurmaya çalışan işgal güçlerinin, yoğun bir şekilde göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandıkları belirtildi.

Kaynaklar Ramallah’a bağlı Na’lin köyünde onlarca kişinin atılan gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, en az bir kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını ifade ettiler.

El-Halil ve Beytlahim’deki temas noktalarına yürüyen Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, göstericilerin arasına karışan ve musta’mirin olarak bilinen sivil giyimli Siyonistler 6 gence sinir gazını sıktılar. Saldırıya uğrayan gençler gazın etkisiyle hareket edemez duruma geldikten sonra işgal askerleri gelip gençleri darp ettiler, ardından da tutukladılar.

Kalkiliya’da eylem çadırında kılınan Cuma namazından sonra toplanan cemaat temas noktalarına yürüdü.

Eriha şehrinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle saldıran işgal güçleri iki kişiyi yaraladılar.

Seferberlik Gününde Filistin Halkı Meydanlara İndi

Siyonist işgal zindanlarında 33 gündür açlık grevi direnişini sürdüren Filistinli esirlere destek için seferberlik ve öfke cumasında bugün (19 Mayıs) işgal güçleriyle temas noktalarında yoğun çatışmalar yaşandı.

Batı Yaka’nın kuzeyinde yer alan Nablus’a bağlı Beyt Decen köyü ve Beyta Beldesinde Cuma namazında sonra yapılan gösterilerde işgal güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri verdiği bilgide, Cuma namazından sonra Beyt Decen’in girişinde işgal güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, işgal güçlerinin daha önce girişleri kapattığını söyledi.

Çıkan çatışmalarda onlarca kişi gazlardan etkilenirken, televizyon şirketlerinin yayınını takip eden bir mühendisin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Ramallah şehrine bağlı köy ve beldelerde Cuma namazından sonra temas noktalarına yürüyen Filistinlileri durdurmaya çalışan işgal güçlerinin, yoğun bir şekilde göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandıkları belirtildi.

Kaynaklar Ramallah’a bağlı Na’lin köyünde onlarca kişinin atılan gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, en az bir kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını ifade ettiler.

El-Halil ve Beytlahim’deki temas noktalarına yürüyen Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, göstericilerin arasına karışan ve musta’mirin olarak bilinen sivil giyimli Siyonistler 6 gence sinir gazını sıktılar. Saldırıya uğrayan gençler gazın etkisiyle hareket edemez duruma geldikten sonra işgal askerleri gelip gençleri darp ettiler, ardından da tutukladılar.

Kalkiliya’da eylem çadırında kılınan Cuma namazından sonra toplanan cemaat temas noktalarına yürüdü.

Eriha şehrinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle saldıran işgal güçleri iki kişiyi yaraladılar.

FİEM