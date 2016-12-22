Esirler Şedid ve Ebu Fare Açlık Grevi Eylemine Son Verdi

Filistinli esirler Enes Şedid ve Ahmed Ebu Fare, işgal yönetimiyle sağlanan anlaşmanın ardından açlık grevi eylemlerini sona erdirdiklerini açıkladılar.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin Avukat Ahlam Haddad'dan edindiği bilgiye göre, esirler işgal rejimi askeri savcılığı ile yapılan anlaşma üzerine eylemlerine son verdiler.

Avukat Ahlam Haddad, anlaşma uyarınca Şedid ve Ebu Fare'nin idari hapis cezaları son kez ve dört aylığına uzatılacağını ve her iki esirin de daha sonra serbest bırakılacaklarını söyledi.

Haddad, esirlerin ve ailelerinin anlaşmayı işgal rejimi yüksek mahkemesine esirlerin yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine kabul ettiklerini bildirdi.

İşgal rejimi yüksek mahkemesinin esirlerin sağlık durumlarının kritik bir aşamada olmasına rağmen idari hapis cezalarının iptal edilemeyeceğine hükmettiği ifade edildi.

Haddad, yüksek mahkemenin kararının ardından askeri savcılığın söz konusu teklifi yaptığını ve esirlerin de aileleriyle istişare ettikten sonra teklifi kabul ettiklerini açıkladı.

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