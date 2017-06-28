Esir Takası Görüşmelerinde İlerleme Sağlandığı Öne Sürüldü

Maariv gazetesi yayınladığı konuyla ilgili haberde, Hamas'ın Gazze'de elinde tuttuğu asker cesetleri ve esir sivillerle ilgili son iki hafta içinde üçüncü bir tarafın arabuluculuğunda hareket ve işgal rejimi arasında yoğun görüşmelerin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Gazete, Yahya Es-Sinvar başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire'den Gazze'ye dönmesinden sonra müzakerelerde ilerleme sağlandığını ifade etti.

Maariv gazetesinin iddiasına göre Hamas'ın Gazze'deki lideri olan Yahya Es-Sinvar, Kahire'de Fetih'in eski liderlerinden Muhammed Dahlan'la görüştü.

Haberde, Dahlan'ın altı yıl önce esir işgal askeri Gilad Şalit'in Hamas tarafından serbest bırakılmasıyla ilişkisinin olduğuna dikkat çekti.

FİEM