Eşini Darbeden Kocaya 14,5 Yıl Hapis
Adana'da, Özbek asıllı eşini "bulaşıkları makinede yıkama" meselesi nedeniyle darbederek yaraladığı, kaçmaması için eve kilitleyip öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan koca 14,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Nüsret L. ve eşi S.L. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Amacım 2 bulaşık için makine çalışmamasıydı. Tasarruf yapmak istedim. Eşim de iki tabağı illa makineye koymak isteyince tartıştık. Tartışma esnasında ben S.L'ye tokat attım. O da kafasını mutfağın tezgahına vurdu ve yere düştü. Yere düştükten sonra vurmadım." dedi.
S.L. ise eşinden şikayetçi olmadığını belirtip, alkol bağımlısı olan eşinden evlendiği günden beri şiddet gördüğünü anlattı.
"Eşim alkol aldığı zamanlar tekme tokatla döverek sık sık şiddet uygular." diyen S.L, şöyle devam etti:
"Bunu evliliğimizin ilk günlerinden beri yapıyor. 4,5 aylık hamileyken beni yine tekme tokat dövdü. Bundan dolayı kanamam oldu. Doktora gittiğimizde doktor çocuğun öldüğünü söyledi. Ancak ben Türkiye'de kimsem olmadığı için bana karşı yaptığı şiddet uygulamasına karşı çıkamadım. Olay günü de 'Bulaşıkları elinde yıka, makineye koyma' diyerek tartışma çıkardı. Bana küfür edip, 'Seni öldürürüm, bu evden çıkamazsın' diyerek tehdit etti. Yüzüme attığı yumrukların etkisiyle başımı mutfak tezgahına çarptım. Saçımı tutup kafamı yerlere vurdu. Ben yere düştükten sonra beni tekme tokat ve yumrukla bir süre dövdü. Beni sürükleyerek yatak odasına götürüp attı. 2-3 gün boyunca evin kapılarını kilitleyerek evden çıkmama engel oldu. Herhangi bir işte çalışmadığımdan hiçbir güvencem yok. Sanıktan çok korktuğum için şikayetçi olmak istemiyorum. Kendisinden şikayetçi olsam da olmasam da cezaevinden çıkınca beni döveceğini biliyorum. Artık baş edemiyorum. Sanıktan şikayetçi değilim."
Eziyet olarak değerlendirildi
Yargılama sonucunda mahkeme hakimi, evliliğin başından beri sanığın müştekiye ufak şeyler bahane ederek sebepsiz olarak şiddet uyguladığı ve davranışlarının eziyet mahiyetinde olduğunu belirterek, en üst sınırdan ceza verdi.
"Kasten yaralama, tehdit, eşe karşı eziyet ve cebir ile tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 18 Kasım 2016’da eşi S.L'yi darbettiği iddia edilen Nüsret L. tutuklanmıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- Emperyalist ABD'den Siyonist İsrail’e Koşulsuz Destek
- İzmir’de İki Ayrı Patlama: 1 Ölü
- ABD Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı Tutukladı
- İngiltere’de Gazeteler Brexit Süreci Hakkında Ne Diyor?
- Sırf, ‘Vefâ Borcu’ndan Dolayı Destek Veriliyorsa?
- ABD Kongresi “İnternet Mahremiyeti” ile İlgili Kuralları Değiştiriyor
- Yeni Zelanda, Afrika ve Yemen’e Yardım Gönderecek
- Adil Öksüz O Gece ABD Konsolosluğundan Aranmış
- Yurt Dışında Referandumunun İkinci Gününde 48 Bin Kişi Oy Kullandı
- Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Hayır" Çadırına Girdi
- "Galatasaray'da Kararın Aidata Bağlı Alınmasını Hafif Buluyorum"
- İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
- Figen Yüksekdağ Hakkında 7,5 Yıl Hapis İstemi
- Kraliçe’nin Ülkesinde Referandum Şikayeti: Türkiye Monarşiye Gidiyor
- KCK Ana Davasında 111 Kişiye Hapis Cezası Verildi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim