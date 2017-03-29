Eşini Darbeden Kocaya 14,5 Yıl Hapis

Adana'da "bulaşıkları makinede yıkama" meselesi nedeniyle tartıştığı eşini döverek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan kocaya 14,5 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da, Özbek asıllı eşini "bulaşıkları makinede yıkama" meselesi nedeniyle darbederek yaraladığı, kaçmaması için eve kilitleyip öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan koca 14,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Nüsret L. ve eşi S.L. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Amacım 2 bulaşık için makine çalışmamasıydı. Tasarruf yapmak istedim. Eşim de iki tabağı illa makineye koymak isteyince tartıştık. Tartışma esnasında ben S.L'ye tokat attım. O da kafasını mutfağın tezgahına vurdu ve yere düştü. Yere düştükten sonra vurmadım." dedi.

S.L. ise eşinden şikayetçi olmadığını belirtip, alkol bağımlısı olan eşinden evlendiği günden beri şiddet gördüğünü anlattı.

"Eşim alkol aldığı zamanlar tekme tokatla döverek sık sık şiddet uygular." diyen S.L, şöyle devam etti:

"Bunu evliliğimizin ilk günlerinden beri yapıyor. 4,5 aylık hamileyken beni yine tekme tokat dövdü. Bundan dolayı kanamam oldu. Doktora gittiğimizde doktor çocuğun öldüğünü söyledi. Ancak ben Türkiye'de kimsem olmadığı için bana karşı yaptığı şiddet uygulamasına karşı çıkamadım. Olay günü de 'Bulaşıkları elinde yıka, makineye koyma' diyerek tartışma çıkardı. Bana küfür edip, 'Seni öldürürüm, bu evden çıkamazsın' diyerek tehdit etti. Yüzüme attığı yumrukların etkisiyle başımı mutfak tezgahına çarptım. Saçımı tutup kafamı yerlere vurdu. Ben yere düştükten sonra beni tekme tokat ve yumrukla bir süre dövdü. Beni sürükleyerek yatak odasına götürüp attı. 2-3 gün boyunca evin kapılarını kilitleyerek evden çıkmama engel oldu. Herhangi bir işte çalışmadığımdan hiçbir güvencem yok. Sanıktan çok korktuğum için şikayetçi olmak istemiyorum. Kendisinden şikayetçi olsam da olmasam da cezaevinden çıkınca beni döveceğini biliyorum. Artık baş edemiyorum. Sanıktan şikayetçi değilim."

Eziyet olarak değerlendirildi

Yargılama sonucunda mahkeme hakimi, evliliğin başından beri sanığın müştekiye ufak şeyler bahane ederek sebepsiz olarak şiddet uyguladığı ve davranışlarının eziyet mahiyetinde olduğunu belirterek, en üst sınırdan ceza verdi.

"Kasten yaralama, tehdit, eşe karşı eziyet ve cebir ile tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 18 Kasım 2016’da eşi S.L'yi darbettiği iddia edilen Nüsret L. tutuklanmıştı.

AA