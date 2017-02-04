Esenyurt’ta Polise Silahlı Saldırı!
Esenyurt’ta polis ekiplerine ateş açan şüpheli yaralı yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 3 silah bulundu.
Polis aracıyla seyir hâlinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan ekiplere, İstanbul’un Esenyurt ilçesinin Örnek Mahallesi’nde bir araziden ateş açıldı.
AA’da yer alan habere göre, polis ekipleri açılan ateşe anında karşılık vererek, şüpheli A.B’yi yaralı olarak yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 silah ele geçirildi.
Şüphelinin, hayâtî tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: istanbul, esenyurt, örnek mahallesi
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