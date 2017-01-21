Esenyurt’ta Polis Ekibine Silahlı Saldırı!
Esenyurt’ta polis ekibine silahla ateş açan şüpheli, karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçtı.
AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan 1156 nolu sokakta, bir şüpheli polis ekibine silahla ateş etti.
Ekiplerin karşılık vermesi üzerine zanlı, üzerindeki el bombası ve yanındaki çantayı bırakarak kaçtı.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasında bölgeye polis helikopteri, zırhlı araçlar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için verilen eşkal bilgileri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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