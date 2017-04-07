Esedsever Kılıçdaroğlu Hala Kimyasal Katliamın Failini Arıyor

İdlib'tekim kimyasal katliamın faili belli iken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kimyasal silah kullanılmasının insanlığa karşı suç olduğunu faillerinin, uluslararası bir araştırma kurumunca ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Radyo 1 ortak canlı yayınında, değerlendirmelerine Suriye'deki sıcak gelişmelerle başladı.

Kimyasal silah kullanılmasının insanlığa karşı suç olduğunu, bu suçu kim, hangi gerekçeyle işlerse işlesin, tüm dünyanın karşı çıkması ve bu suçu işleyenlerin yargılanması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizi üzen bir şey var, o da şu; BM Güvenlik Konseyi'nden şu ana kadar ortak bir karar çıkmış değil. Bu ortak kararın mutlaka bir şekliyle çıkması lazım." diye konuştu.

Faillerin, uluslararası bir araştırma kurumunca ortaya çıkartılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Suriye Hükümetinin de bu konuda hiçbir engel çıkarmaması gerekir. Olayın bütün safhasının açıklığa kavuşturulması gerekir. ABD'nin Suriye'yi vurmuş olması, Rusya'nın buna karşı farklı bir tepki göstermesi, aslında iki ülkenin de yapması gereken ve davranması gereken ortak eylem. Birlikte bu olayı aydınlığa çıkartmaları ve bunun için çaba harcamaları gerekir. Bizim en büyük arzumuz da bu. Bu gerçekleşebilirse ve kimyasal silahı kullananlar bir şekliyle saptanır ve bunlar da uluslararası mahkemede yargılanırsa, gerekli cezaları alırlarsa, böylece bu konuda insanlık önemli bir adım atmış olacaktır."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımı konusunda tepki vermesinin doğal olduğunu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması, kimyasal silah kullanımı konusundaki faillerin ortaya çıkarılması konusunda daha aktif bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin başlangıçta Suriye'de yanlış politika izlediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki olayların başlangıcına baktığımızda, bizim Suriye'de ne işimiz var? Biz niye Suriye'ye şu veya bu şekilde müdahale ettik, içişlerine müdahale ettik. Suriyeli muhalifleri, neden Türkiye'ye getirdik, neden Suriye'ye soktuk ve Suriye'nin parçalanmasına neden göz yumduk. Bunların hepsinin sorgulanması lazım." görüşünü dile getirdi.