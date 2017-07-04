'Esed'li Paralar Suriye Ekonomisindeki Çöküşün Sembolü Oldu

Beşşar Esed rejiminin 2 binlik en yüksek değerli banknotu piyasaya sürmesi, Suriye lirasındaki değer kaybını ortaya koydu. Esed'in resminin kullanıldığı ilk banknot, "yönetimi bırakmayacağı" mesajı olarak yorumlanıyor.

Esed rejiminin Merkez Bankası, önceki gün, ön yüzünde Beşşar Esed'in resminin bulunduğu 2 bin Suriye lirası (13,3 Türk lirası) değerindeki banknotu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Merkez Bankası, ülkenin en yüksek değerli banknotunun, iç savaş nedeniyle ortaya çıkan enflasyonla mücadele edebilmek için dolaşıma girdiğini bildirdi.

Bin Suriye lirasından sonra "en yüksek değerli banknot" olarak piyasada yerini alan banknotların ön yüzünde ilk defa Esed'in resmine yer verilmesi de eleştirilere neden oldu.

Bir kısım yerel aktivist ve sosyal medya kullanıcısı, bu hamleyi "Esed'in ülkenin başında kalıp, tek başına yönetmeye devam edeceği" şeklinde yorumlarken, Suriye lirasındaki değer kaybına da dikkati çekiyor.

10 kat değer kaybetti

Mart 2011'de halk ayaklanmasıyla başlayan ve 6'ncı yılını dolduran iç savaşta, Suriye ekonomisi de ağır darbe aldı.

Esed rejiminin barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanması ile yayılan çatışma ortamı, kitlesel göçlere neden oldu. İş gücünün yerinden edilmesi, rejimin hava saldırıları neticesinde birçok fabrikanın kullanılamaz hale gelmesi ile üretim ve ihracat da durma noktasına geldi.

Ülkenin üretim ve ticaret merkezi konumundaki Halep, Humus ve Rakka gibi vilayetlerde uzun ve şiddetli çatışma ortamı, iş gücünün yanı sıra gibi birçok iş adamının da yatırımlarını yurt dışına çıkarmasına yol açtı.

İş gücü ve sermayenin ülkeden çıkışı ile durma noktasına gelen üretim ve yaşanan çatışmaların etkisi ile yükselen temel gıda fiyatları yüksek enflasyonu ortaya çıkardı.

Yükselen fiyatlar ve bulunması giderek zorlaşan tüketim maddeleri karşısında Suriye lirası, uluslararası yardımlar aracılığı ile ülkeye giren döviz miktarının ve kullanımının da etkisi ile diğer para birimleri karşısında hızla değer kaybetti.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Suriye lirası 6 yılda yaklaşık 10 kat değer kaybetti. Savaş öncesinde 1 ABD doları yaklaşık 50 Suriye lirasına karşılık gelirken, halihazırda ise 535 Suriye lirasına tekabül ediyor.

AA