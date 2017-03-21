Esed’le Selfie Çeken İtalyan Senatöre Tepki Yağdı: Utanç Verici

»Ana Sayfa»Dünya
21.03.2017 18:09
Esed’le Selfie Çeken İtalyan Senatöre Tepki Yağdı: Utanç Verici
İtalyan Senatör Antonio Razzi’nin, Suriye kasabı Esed’le gülümseyerek çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaşması ülkede infiale yol açtı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia (Haydi İtalya) üyesi, Senato Dışişleri Komisyonu Sekreteri Antonio Razzi, Avrupalı ve Rus parlamenterlerden oluşan bir heyetle Şam’da Beşşar Esed’i ziyaret etti. Bu görüşmede Esed’le yaptığı selfieyi Twitter hesabından paylaşan Razzi, sert eleştirilere maruz kaldı. Daha önce de, bir grup parlamenterle Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmiş olmasından dolayı tepki çeken Antonio Razzi, Twitter’da kısa sürede ülkenin en çok konuşulan konusu oldu. Razzi, kendisine İngilizce “Kendinizle gurur duyuyor musunuz? diye soran bir Türk sosyal medya kullanıcısına “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.

İtalyan basınında “utanç verici selfie” ve “diktatörle selfie” gibi başlıklarla görülen haberi, bugün birinci sayfasından okuyucularıyla paylaşan Corriere della Sera, “Kendi halkını seri bir şekilde öldüren Suriye’nin tiranı Esed’le selfie” ifadesini kullandı. Razzi’nin, nasıl Senato gibi prestijli bir kurumun parçası olabildiğini sorgulayan gazete, onun, gözden düşmüş bir senatör olarak yeniden saygınlık kazanma çabasında olduğunu öne sürdü. Bu jesti “kötü bir espri” olarak niteleyen gazete, “Senatör Razzi güldürmüyor, yaptığı üzücü bir şey. Onun selfie partneri Beşşar Esed de güldürmüyor, korkutuyor. Bizim ikiyüzlülüğümüz, IŞİD’in üstesinden gelmek için bu tiranla (Esed) ittifak yapmak zorunda olmamız. Ancak en azından trajedinin olduğu yerde tiyatro üretmeyelim, gülmeyelim” eleştirisini getirdi.

ESED’LE FOTOĞRAF, HİTLER’LE ÇEKTİRMEK GİBİ

Karar'da yer alan habere göre İl Fatto Quotidiano gazetesi, “Sınırsız utanç” yorumunu yaparken, İtalyanların cebinden ayda 12 bin euro kazanan bir senatörün, görevini “onurlu” bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Gazete, “Bu, Hitler’le, Pol Pot’la ya da toplama kamplarında kremasyon fırınlarının önünde fotoğraf çektirmek gibi bir şey. Bu, trajedi yaşayan insanlara saygısızlık. Esed’in kurbanları bu fotoğrafı görseydi ne düşünürdü? Senato, bu şahıs karşısında harekete geçmeli ve eğer hala biraz kaldıysa ülkemizin haysiyetini korumalı” ifadelerini kullandı.


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