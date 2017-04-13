Esed’in Yoğunlaşan Saldırıları ve Amerikan Sahtekârlığı

»Ana Sayfa»Suriye
13.04.2017 18:22
Esed’in Yoğunlaşan Saldırıları ve Amerikan Sahtekârlığı
Han Şeyhun’daki vahşi katliamın ardından ABD’nin şovuna muhatap olan Esed rejimi ve Rusya hava saldırılarını yoğunlaştırırken ABD sözcüsü skandal bir varil bombası açıklaması yaptı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporuna göre Esed rejimi ve destekçileri Han Şeyhun’dan sonra rutin olarak gerçekleştirdikleri hava saldırılarını yüzde 20 oranında artırdı ve yüzlerce masumu daha katletti.

Tüm dünya ABD’nin 59 Tomahawk füzesiyle Esed’in ordusunu tarumar ettiği palavrasına inandırılmışken rejim güçleri katliamlarını aralıksız sürdürmekte, hatta yoğunlaştırmış durumda.

Bu arada inanılmaz bir ikiyüzlülük de tüm çıplaklığıyla ortaya serilmiş oldu. Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Suriye hükümeti eğer tekrar kimyasal silah kullanarak ya da varil bombası atarak katliam yapacak olursa ABD’den çok daha güçlü bir karşılığa hazır olmalı.” ifadesini kullanmıştı.

Sözcü bilahare sözlerine açıklık getirdi ve varil bombasıyla kast ettiğinin içerisine klorin ya da başka kimyasallar doldurulmuş varil bombası olduğunu belirtti.

Böylece ABD’nin Esed rejiminin rutinleşen katliamlarına bir itirazının olmadığı bir kez daha ortaya konulmuş oldu.

Nitekim ABD’nin geçen hafta Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıdan bu yana Esed’in ordusu muhtelif bölgelerde tam 162 adet varil bombası attı. Gerek Şam’ın Doğu Guta bölgesinde, gerekse de İdlib çevresinde rejimin bu hafta içinde de en az 2 kez beyaz fosfor kullandığı belirtildi.

Kaynak: Middle East Eye, Haksöz Haber

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