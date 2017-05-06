Esed’in Yetim Bıraktığı Çocuklar Hayata Tutunmaya Çalışıyor!

Suriye’nin Halep kentine bağlı Urum el-Kübra beldesine 18 Nisan’da Beşşar Esed güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 yaşındaki Muhittin ve 8 yaşındaki Nada, anne, baba, nine ve iki kardeşlerini yitirdi.

Saldırıların hemen ardından olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yerle bir olan evin enkazından Muhittin ve Nada’yı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Muhittin başından ağır yaralanırken, Nada ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

“Muhittin’in Durumu Hâlâ Kritik”

Amcalarının evinde yaşamaya başlayan yetimlerin kuzeni Osman Derviş, AA muhabirine Muhittin’in zorlu tedavi günleri geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu anlattı.

Kuzeninin kafatasında hâlen 2 kırık bulunduğunu ve beyninin zarar gördüğünü belirten Derviş, Muhittin’in ayağında da 2 kırık olduğunu ifade etti.

Derviş, Nada’nın sağlık durumunun ise daha iyi olduğunu söyledi.

“Annem ve Babam Cennette Bizi Bekliyor”

Saldırı anında neler yaşandığı sorusu üzerine gözlerinden yaralı yüzüne yaşlar süzülen Nada, “Uçak geldi, vurdu, sonra ben dışarı çıktım. Ambulanslarla bizi hastaneye götürdüler.” dedi.

“Annem ve babam cennette bizi bekliyor.” ifadesini kullanan Nada, saldırıdan önce okula gittiğini ama kitaplarının yıkılan evin enkazı altında kaldığını belirtti. Nada, abisi Muhittin’in de iyileşmesiyle birlikte okula gitmek istediklerini dile getirdi.

“İki Çocuk Hariç Herkes Hayatını Kaybetti”

Osman Derviş, saldırı anlarını şöyle anlattı:

“Bir patlama sesi duyarak olay yerine koştum. Vurulan ev amcamın eviydi. Olayın hemen ardından sivil savunma ekipleri geldi. Ekipler kurtarma çalışmalarında Muhittin’i canlı olarak kurtardı.”

Ağır yaralı olarak kurtulan Muhittin’i hastaneye kaldırdıklarını ifade eden Derviş, iki çocuğu hariç amcasının bütün ailesinin hayatını kaybettiğini söyledi.